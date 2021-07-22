Новый Toyota Land Cruiser 300 добрался до российских дилеров

Toyota объявила о начале российских продаж нового Toyota Land Cruiser 300, который на первом этапе доступен с новыми бензиновым двигателем V6 и автоматической коробкой передач.

Силовой агрегат представлен битурбированной "шестёркой" мощностью 415 л.с., работающей в паре с 10-диапазонной автоматической трансмиссией. Функционал системы полного привода разнится в зависимости от комплектации. Так, в базовой версии "Элеганс" внедорожник имеет лишь принудительную блокировку центрального межосевого дифференциала. Цена на автомобиль стартует от 5 613 000 рублей.

Стоимость LC 300 в следующей по уровню оснащения комплектации "Комфорт+" намного выше: 6 861 000 рублей. Внедорожные возможности расширены за счёт блокировок переднего и заднего дифференциалов, электронной системы кинетической стабилизации подвески E-KDSS и ряда других ассистентов, включая внедорожный круиз-контроль и систему выбора режимов движения.

Топовая версия Toyota Land Cruiser 300, посвящённая 70-летнему юбилею модели Land Cruiser, оценена в 7 665 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, какое оборудование включает в себя каждая из комплектаций, и почему новинка оказалась дешевле, чем Land Cruiser 200.