Громкие авиапремьеры в Жуковском: итоги первых дней работы МАКС-2021

В центре внимания оказался легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", который имеет все шансы прийти на смену ветерану гражданской авиации - самолету Ан-2. А также вертолеты Ка-62, Ми-171А3, "Ансат-М", Ка-32А11М. Впервые демонстрируется лайнер для деловых людей - Sukhoi Business Jet.

Звездой салона стал новейший легкий тактический самолет, разработанный компанией "Сухой". Он был главной интригой накануне открытия МАКС-2021.

Теперь тайна его частично приоткрылась. Как сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех, легкий тактический самолет - однодвигательный истребитель пятого поколения, сочетающий в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, и отработанные решения. Новинка обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. Как ожидается, серийные поставки самолета могут начаться уже в 2026-2027 годах.

Первый же день работы МАКС-2021 был отмечен подписанием ряда соглашений о сотрудничестве. В частности, самолет Sukhoi Superjet 100 пополнил портфель заказов: компанией "ПСБ Лизинг" заключен контракт на поставку 15 самолетов для авиакомпании "Россия", корпорацией "Иркут" подписаны меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с "Азимут" и 8 - с ГТЛК и "Авророй".

По мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, подписанные соглашения на передачу SSJ-100 подтверждают, что SSJ-100 - востребованная машина.

"Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства. По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", - отметил министр.

Также Корпорация "Иркут" и авиакомпания "Россия" подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам ввода в эксплуатацию самолетов МС-21.

Не меньшую активность проявили заказчики в контрактации на МАКС-2021 вертолетной техники. Так авиакомпания "ЮТэйр - вертолетные услуги" заказала у холдинга "Вертолеты России" 50 вертолетов Ми-8АМТ. Поставки стартуют в 2022 году.

Два вертолета "Ансат" компания "Русские вертолетные системы" арендует у "Авиакапитал-Сервис". Значимым событием МАКС-2021 стало начало исполнения контракта между Национальной службой санитарной авиации и компанией "ПСБ Лизинг" на поставку 66 вертолетов санавиации, в том числе 28 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов". Общая стоимость сделки на поставку 66 машин составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга - 15 лет.

Ульяновская область на МАКС-2021 продолжила работу по реализации авиационных проектов. Так совместно с компанией "Авиакапитал-Сервис" в регионе планируется создать специализированную лизинговую компанию. На первом этапе в ее портфеле появится не менее 10 вертолетов "Ансат", Ми-8 и Ми-38 на сумму около 4 млрд рублей. В дальнейшем ожидается расширение парка лизинговой компании за счет самолетов МС-21-300, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300.

Также достигнуто соглашение о базировании на территории региона воздушных судов Ил-76 и вертолётной техники авиакомпании "Геликс", которая будет специализироваться на грузоперевозках в интересах предприятий области.

Старт работе деловой программы МАКС-2021, в рамках которой запланировано проведение свыше 100 мероприятий, был дан еще 19 июля, когда состоялся IV Евразийский аэрокосмический конгресс. На его площадке прошло пленарное заседание и ряд конференций и круглых столов по актуальным проблемам развития аэрокосмического комплекса.

Центральным событием 20 июля стало совещание по тематике гражданского авиапрома, прошедшее под председательством Владимира Путина.

На площадке Конгресс-центра МАКС прошел круглый стол "Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности", организованный Минпромторгом России и АО "Авиасалон". Участникам был представлен широкий круг программных продуктов, предлагаемых отечественными разработчиками. Аналитический центр "АЭРОНЕТ" провел конференцию "Геоинформационное обеспечение аэромобильности".

Компания Airbus, официальный партнер деловой программы МАКС-2021, организовала круглый стол, посвященный проблематике восстановления доверия потребителей к авиапутешествиям в условиях пандемии COVID-19.

Летная программа МАКС-2021 проходит в новом формате. Начиная со среды, 21 июля, по воскресенье, 25 июля, полеты проводятся по унифицированному плану, включающему демонстрацию новейших образцов авиационной техники, а также выступления пилотажных групп. Для обеспечения комфортных условий работы участников выставки полеты тяжелых реактивных самолётов начинаются после 15 часов.

Выставочную программу МАКС-2021 сформировали 829 компаний из 56 стран мира, учитывая заочных участников, присоединившихся к выставке в дистанционном формате. Непосредственно на территории выставочного комплекса развернули свои экспозиции 538 российских компаний, а также 89 зарубежных предприятий и организаций из 20 стран.

МАКС-2021, проводимый в условиях пандемии, продемонстрировал новую тенденцию: конгрессно-выставочные проекты, реализованные в гибридном формате, показывают существенный прирост онлайн-составляющей на фоне заметного сокращения численности посетителей, работающих непосредственно на площадке выставочного комплекса.

Введенный на площадке специальный режим посещения, полностью учитывающий рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области, требовал от участников и посетителей мероприятия предъявления QR-кода, либо загрузки в информационную систему данных об отрицательном ПЦР-тесте.

Столь строгие меры, дополняющие обязательные требования по ношению защитных масок, соблюдению социальной дистанции и обработке рук кожными антисептиками, призваны минимизировать риски заражения.

Как сообщила информационная служба МАКС-2021, на фоне введенных ограничений по входным билетам и бейджам через контрольно-пропускные пункты в первый день работы салона прошло 6970 человек, что значительно меньше, чем на МАКС-2019.

В то же время, на официальном сайте МАКС-2021 за событиями салона и мероприятиями деловой программы следило 94 тыс. 300 посетителей, еще 282 тыс. человек для знакомства с новостями и ключевыми событиями МАКС-2021 выбрали официальные аккаунты авиасалона.