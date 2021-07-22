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Рубрика: Власть

Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал публикацию совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности. По его словам, документ вызывает не только серьезные вопросы, но даже непонимание в части политических выпадов в адрес Москвы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
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Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров президентов России и США, состоявшихся 16 июня в Женеве, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства РФ в Facebook.

Антонов отметил, что попытки представить Россию в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Однако все угрозы - беспочвенны и бесполезны. Такая риторика неприемлема. Принять практику нелегитимных односторонних санкций российская сторона не может, мандат на это имеется только у Совбеза ООН.

Посол заявил, что Москва является надежным партнером в области поставок энергоресурсов, что подтверждается многолетним честным сотрудничеством с Европой и другими потребителями углеводородов. Россия никогда не навязывала свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пыталась этим решить узкоконъюнктурные цели. Антонов отверг любые обвинения на этот счет, назвав их недобросовестной конкуренцией.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по "Северному потоку -2"

Глава дипмиссии снова повторил, что строительство "Северного потока-2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров. Глава российского государства отметил последовательную приверженность партнеров реализации проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

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