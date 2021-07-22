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22.07.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

В Ярославле управляющего отделением ВТБ отпустили под домашний арест

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле изменил меру пресечения для управляющего региональным отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана.

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- Постановлением Кировского районного суда Ярославля в отношении Ильи Гофтмана, обвиняемого в превышении должностных полномочий, а также незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Она добавила, что с ходатайством об изменении меры пресечения обратилось следствие.

Напомним, Илья Гофтман был задержан в марте 2021 года. 25 марта постановлением Кировского районного суда он был заключен под стражу.

Расследованием занимается СО УФСБ РФ по Ярославской области.

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