В Ярославле управляющего отделением ВТБ отпустили под домашний арест

Суд в Ярославле изменил меру пресечения для управляющего региональным отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана.

- Постановлением Кировского районного суда Ярославля в отношении Ильи Гофтмана, обвиняемого в превышении должностных полномочий, а также незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Она добавила, что с ходатайством об изменении меры пресечения обратилось следствие.

Напомним, Илья Гофтман был задержан в марте 2021 года. 25 марта постановлением Кировского районного суда он был заключен под стражу.

Расследованием занимается СО УФСБ РФ по Ярославской области.