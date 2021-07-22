На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами

Глобальные изменения климата якутяне сейчас видят воочию, ощущают своими легкими. 22 июля ветер в Якутске ненадолго поменялся с западного на южный, и жители города впервые за неделю увидели голубое небо. Но через час-полтора ветер привычно потянул со стороны пожаров, и все опять затянуло дымом.

- В Якутии с каждым годом становится жарче. Мы живем в самое жаркое и засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдений с конца XIX века. Это данные метеослужбы. У нас средняя температура июня за 20 с лишним градусов, тогда как средняя должна быть 15 градусов. По Якутску был зафиксирован максимум 37 градусов. В июне выпало менее двух миллиметров осадков при норме 37 миллиметров. В мае было в два раза меньше дождей. Все пересохло. Любое стекло служит катализатором для возникновения пожаров, - говорит глава республики Айсен Николаев.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

В этих условиях за неделю число крупных пожаров удалось сократить более чем на 100. Но из-за сухих гроз возникают новые, и небольшие очаги быстро разрастаются. За минувшие сутки, к примеру, ликвидировали девять пожаров, а обнаружили 28 новых.

Кроме того, в течение месяца и более, несмотря на все усилия, не удается погасить очень крупные очаги возле села Магарас Горного района, рядом с селом Сюльдюкар Мирнинского и в окрестностях некоторых других населенных пунктов. Огонь часто переходит в верховой и легко перемахивает через минерализованные полосы. В таких ситуациях выручает только встречный пал.

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Пожар у Сюльдюкара, обнаруженный 22 июня, уже прошел 80 тысяч гектаров, в том числе 57 тысяч га леса. Трудно представить себе такие масштабы, но все-таки: чтобы остановить огонь и защитить село, люди вырыли ров протяженностью 22 километра.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

В республику стянуты беспрецедентно большие силы. Ежедневно на пожарах работают более 2,3 тысячи человек. Это сотрудники лесопожарных формирований Якутии, Рослесхоза, МЧС, привлеченное местное население и добровольцы. В регион направлены три самолета Бе-200 МЧС России, два воздушных танкера Ил-76 Минобороны, вызывающий осадки самолет "Циклон", задействованы 14 вертолетов. За сутки, по данным республиканского оперативного штаба, были вызваны искусственные дожди, а авиация МЧС и Минобороны сбросила на горящий лес полторы тысячи тонн воды. Но даже такие объемы - капля в море, когда действуют 227 пожаров, а пройденная ими площадь превышает полтора миллиона гектаров.

Еще одна проблема в том, что специализированные самолеты этим летом могут действовать только в Западной Якутии, поскольку вся авиационная группировка базируется в городе Мирном. Даже в центре республики, не говоря уже о ее восточных районах, нет аэродромов, где можно было бы обслуживать такие воздушные суда.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

- Аэропорт Якутска в связи с реконструкцией ВПП не может принять самолеты такого типа, как Бе-200 и Ил-76. Поэтому они сейчас базируются в аэропорту Мирного. Конечно, они оттуда могут долететь до центральной части Якутии, но, сделав всего несколько сбросов воды, будут вынуждены вернуться обратно. В связи с этим в целях эффективности оперативным штабом республики принято решение использовать эти самолеты в западной группе улусов, - разъясняет руководитель департамента лесного надзора и охраны лесов республики Владимир Иванов.

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны/РИА Новости

На разгул стихии люди, конечно, реагируют по-разному. Многие раздражены. Но сотни жителей сел и Якутска идут добровольцами - помогать тушить огонь. Кто-то на выходные, кто-то задерживается надолго. Люди собирают деньги, закупают на них оснащение для тех, кто днями и ночами находится в горящей тайге. Добровольцев и желающих помочь лесным пожарным материально так много, что они создали свой добровольческий штаб, который работает согласованно с официальным республиканским.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Постепенно вырабатывается понимание того, что с бедой можно справиться только вместе. Об этом много пишут в социальных сетях.

- В стихийном бедствии виноватого не найдем, не надо искать. А то, что решительные, горячие сердцем люди без лишних слов идут помогать, собирают вещи и морально поддерживают начинания - это дело. Уважаю и преклоняюсь перед ними, - отмечает якутянка Татьяна Бурцева.

- Как говорят специалисты, именно специалисты, нынешние пожары опасны, потому что они в большинстве своем верховые. А это уже стихийное бедствие. В этом случае лучший пожарный - это дождь, при том проливной и продолжительный, а не на час и два. И слава богу, что у нас нет угрозы сейчас населенным пунктам, потому что принимаются все меры. Однако до конца пожароопасного сезона тревога не снимается, но не надо сеять панику. Работы по тушению ведутся и никого на произвол судьбы не бросили и не бросят, - пишет Виолетта Баскарова.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Несмотря на большие масштабы пожаров и сложнейшие условия, в которых их приходится тушить, огню не дают прорваться в села.

- Благодаря скоординированным действиям нам удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Такой угрозе с начала сезона подверглись 35 поселений в 14 районах. На сегодня прямой угрозы от лесных пожаров населенным пунктам нет, - подчеркивает глава Якутии.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости

В рамках совещания с членами правительства по вопросам борьбы с лесными пожарами президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы Якутии Айсена Николаева и представителей других регионов, после чего дал ряд поручений по усилению борьбы с лесными пожарами.

Айсен Николаев предложил создать в Якутии региональный центр по борьбе с лесными пожарами, а также попросил рассмотреть вопрос о выделении республике дополнительной лесопожарной техники. Президент поддержал эти инициативы.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Кроме того, Владимир Путин согласился с мнением Айсена Николаева по вопросам изменения порядка финансирования охраны лесов и поручил правительству как можно быстрее внедрить новую методику оказания финансовой помощи регионам. "Я так понял, методика уже подготовлена, нужно просто отследить, чтобы она исполнялась и внедрялась активнее" - обратился глава государства к членам правительства.

Для повышения эффективности охраны лесного фонда президент предложил передать полномочия по защите лесов на территориях с низкой плотностью населения и большой площадью лесов на федеральный уровень. Он подчеркнул, что реализация этих инициатив станет реальным системным решением проблемы лесных пожаров.