Какие инновационные подходы применяют крупные сибирские предприятия

В зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" более 5,6 тысячи километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 31 перекачивающая станция. Масштабная производственная инфраструктура требует к себе особого внимания.

Для того чтобы обеспечивать безопасную и эффективную работу этой огромной системы, необходимо постоянно модернизировать технологические и управленческие процессы, развивать ИТ-технологии, повышать уровень автоматизации и внедрять современные программные продукты.

- В своей деятельности уже не первый год АО "Транснефть - Западная Сибирь" делает ставку на информационные технологии в производстве, - делится мнением генеральный директор предприятия Олег Чепурной. - Мы стараемся максимально применять их в нашей работе, повышая уровень автоматизации и цифровизации производственных процессов, обеспечивая надежность транспортировки нефти и нефтепродуктов в регионах присутствия.

Основным направлением деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" является транспортировка нефти и нефтепродуктов. И самое главное, в этом процессе не должно быть сбоев и остановок. Поэтому постоянному обновлению производственной инфраструктуры - линейной части магистральных трубопроводов, резервуаров, насосов и электродвигателей - уделяется особое внимание.

- Если мы хотим строить качественно и надежно, то должны применять инновационные подходы и умные решения. Например, уже в этом году АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступает к строительству административного здания в Новосибирском филиале с использованием новой масштабной корпоративной информационной программы "Инфомакс". Эта программа откроет перед нами возможности контроля процесса строительства любого объекта на всех его "жизненных" этапах в цифровой реальности, - рассказывает Олег Вячеславович.

И действительно, в "цифру" будут переведены управление инвестиционной деятельностью предприятия, технический документооборот, создание 3D-моделей строящихся объектов. В конечном итоге программа позволит перейти к управлению строительством на основе информационной модели, или "цифрового двойника" объекта.

Но пока проект "Инфомакс" проходит стадии внедрения, другие технологические решения в области автоматизации и цифровизации успешно применяются в ежедневной деятельности предприятия.

Яркий пример автоматизации технологических процессов - станция компаундирования нефти, расположенная на Омской производственной площадке. Она дает предприятию возможность поставлять заказчикам сырье с необходимыми им показателями качества, обеспечивая высочайшую точность процесса компаундирования и позволяя полностью отказаться от использования режимов ручного смешивания.

К слову, ручной режим вообще уходит в прошлое, а автоматизация все глубже проникает в производственные процессы. Одним из чудес технической мысли, воплощенных в реальность, стало строительство автоматизированной установки тактового налива нефтепродуктов на ЛПДС "Сокур".

Так, в ее работе автоматизировано буквально все - начиная с распознавания номеров железнодорожных цистерн, которые подаются под налив, и заканчивая автоматическим взвешиванием отгруженного нефтепродукта. Умная система не только сама определит тип цистерны, но и проконтролирует уровень взлива нефтепродуктов, передаст данные и оформит сопроводительные документы. Участие работника в процессе налива максимально сведено к функции модератора.

Роль контролера за работой информационной системы смогли примерить на себя и сотрудники аналитических и испытательных лабораторий предприятия. Новая единая лабораторная информационная система (ЕЛИС) позволила кардинально поменять рабочие процессы: обрабатывать большие объемы данных о качестве нефти и нефтепродуктов и оперативно, в режиме реального времени, передавать их в единую систему ПАО "Транснефть". В числе дополнительных плюсов ЕЛИС - возможность вести автоматизированный учет материалов и оборудования лабораторий, отслеживать сроки поверки, аттестации, калибровки оборудования.

Без постоянного апгрейда ИТ-систем невозможно оперативно решать и вопросы эксплуатации нефтепроводной инфраструктуры. Контроль за состоянием производственных объектов ведется из единого территориального диспетчерского пункта в Омске. Все параметры транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам - давление, скорость, объемы, наличие внешних воздействий - стекаются в единый центр и досконально анализируются. Интегрированная система противоаварийной автоматики и обнаружения утечек дает возможность незамедлительно реагировать на малейшие изменения параметров в работе оборудования, предотвращая нештатные ситуации.

На предвидение инцидентов заточены и другие системы - например, автоматического пожаротушения производственных объектов или контроля работы магистральных насосных агрегатов. Любое отклонение от нормативных значений по температуре, давлению, вибрации насосов фиксируется и передается оператору. Важно, что само участие оператора при этом сведено к минимуму, ведь умная система автоматизации действует быстро и, согласно прописанным алгоритмам действий, сама может принять правильное решение.

Инновационные элементы внедрены и в процесс плановой диагностики магистральных трубопроводов. Среди них - современные внутритрубные инспекционные приборы - дефектоскопы. При проведении обследования устройства используют сразу несколько методов и позволяют более эффективно и точно оценить техническое состояние объектов трубопроводного транспорта.

Однако диагностика важна не только для существующей производственной инфраструктуры предприятия. Например, уже в процессе строительства резервуаров активно применяются новые методы мониторинга. Это позволяет на ранней стадии выявить отклонения в геометрии емкостей и вовремя их устранить. Например, метод лазерного сканирования с высокой степенью детализации воспроизводит трехмерную модель резервуара с точностью до нескольких миллиметров. И еще один немаловажный факт: высокая степень автоматизации процесса практически полностью исключает субъективный фактор при выполнении обследования.

- Если говорить глобально, то планомерное внедрение новых программных продуктов и корпоративных информационных систем на базе АО "Транснефть - Западная Сибирь" охватывает все направления деятельности предприятия, - подытоживает Олег Вячеславович. - Поэтому, несомненно, цифровая трансформация для нас - это не просто тренд, а готовность постоянно развиваться и быть на шаг впереди.