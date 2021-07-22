В июле этого года первому в России климатическому Научно-образовательному центру (НОЦ) "Енисейская Сибирь", созданному на базе Сибирского федерального университета (СФУ), присвоен статус научно-образовательного центра мирового уровня.

Межрегиональный (Красноярский край, Хакасия и Тыва) НОЦ объединяет 28 предприятий и организаций из сфер образования, науки и бизнеса и позиционирует себя как генератор разработки новых технологий в области экологии. Пока в портфеле НОЦ 10 актуальных технологических проектов в природоохранной области. О том, какие задачи стоят перед центром и как они будут решаться, "РГ" рассказывает ректор СФУ Максим Румянцев.

Максим Валерьевич, Енисейский регион стал в стране первым, где создается НОЦ мирового уровня. Как вы оцениваете событие в плане престижа для субъектов РФ в целом и СФУ в частности?

Максим Румянцев: За этим успехом стоит поддержка губернатора Красноярского края Александра Усса и очень большая совместная работа научных и образовательных учреждений в течение полутора лет. И я бы все-таки оценивал это событие как поворотный момент в определении принципов научно-технической политики в трех регионах, комплексно объединенных инвестиционным проектом "Енисейская Сибирь", в рамках которого будут развиваться новые производства. Так что НОЦ - это еще один драйвер развития территорий.

Почему для центра выбрана именно климатическая специфика? Ведь большая часть территории трех субъектов не подвергается промышленному загрязнению.

Максим Румянцев: Эта тема сегодня крайне актуальна. Сегодня все страны мира в той или иной степени озабочены снижением углеродного следа и противодействием глобальному потеплению.

Почему Енисейский регион вдруг взял на себя миссию заниматься этими вопросами? Во-первых, у нас есть передовые научные ресурсы. Во-вторых, уникальная территория, которая охватывает несколько климатических зон. Да, Енисейский регион не густо населен, но зато географически многообразен. И у нас есть возможность следить, как накапливается углеродный след, каковы его перетоки, оценить его воздействие на социальную инфраструктуру и в тайге, и в арктической тундре. В некоторых городах региона - Норильск, Минусинск - нестабильная экологическая ситуация. Красноярск попал в число городов, которые сегодня участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух". Одним словом, у нас есть все предпосылки комплексно изучать вопрос климатических изменений.

Сегодня все страны мира озабочены противодействием глобальному потеплению

Еще один фактор - присутствие в регионе компаний, которые одновременно являются источниками социально-экономического благополучия и экологического неблагополучия и которые в результате глобальных геополитических процессов должны будут изменить свою технологическую повестку. И они уже активно этим занимаются. Например, РУСАЛ сейчас ведет комплексную модернизацию КрАЗа, уменьшая выбросы вредных веществ.

"Полюс Красноярск" ищет технологии, связанные с переработкой золотосодержащей руды, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду. "Норникель" решает вопросы, связанные с утилизацией отходов из хвостохранилищ и т.д. И одна из задач НОЦ - помочь этим предприятиям и людям, которые здесь живут, чтобы наша земля стала чище.

Какие задачи в рамках НОЦ стоят конкретно перед Сибирским федеральным университетом?

Максим Румянцев: Одна из актуальных задач - это создание центра компетенций, когда формируются новые образовательные программы и создаются условия для профессионального роста преподавателей. К вопросу восстановления климата необходимо подходить комплексно, с точки зрения не только снижения выбросов углерода, но и его накопления и корректного учета, реализации компенсационных проектов и создания условий для "озеленения" технологий. То есть речь о создании новых экологичных производств либо технологий для этих производств. Университет имеет достаточный опыт именно в этих вопросах, у нас очень сильная научная школа по климату и дендрохронологии.

Какие климатические проекты планируется реализовать в рамках Научно-образовательного центра и как они повлияют на качество жизни населения Енисейского региона?

Максим Румянцев: Все проекты связаны с конкретными производствами. Например, на предприятии "Красцветмет", расположенном в городской черте, идет модернизация автоматизированной системы контроля промышленных выбросов. Цель - сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для компании РУСАЛ совместно прорабатываем проект внедрения низкоотходных производственных технологий для сокращения объемов отходов металлургического производства. Проект создания цифровой платформы "Низкоуглеродный город" связан с мониторингом и управлением процессами декарбонизации в городах. Все эти проекты призваны содействовать улучшению климата и сделать жизнь в Енисейском регионе комфортнее, а окружающую среду - чище.

Справка

Создание в России сети НОЦ мирового уровня является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития. Реализация проектов НОЦ "Енисейская Сибирь" позволит к 2024 году создать в регионе более 70 тысяч новых рабочих мест, обеспечит поступление свыше 500 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также как минимум двукратное увеличение оборота предприятий МСБ.