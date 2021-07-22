В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова"

Состояние здоровья резко ухудшилось у бывшего начальника отдела Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина. Он проходит подозреваемым по делу о коррупции в Госавтоинспекции Ставропольского края. Об этом "РГ" сообщил источник в минздраве региона. Мужчина находится в коме.

- Сегодня его доставили в больницу, оказана вся необходимая помощь. Сейчас он находится в коме, о причинах пока точно говорить рано, - отметил источник.

Аржанухин около года назад окончил службу в полиции и вышел на пенсию.

О том, что один из подозреваемых по делу о коррупционном скандале на Ставрополье впал в кому, ранее сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Вчера Аржанухину и другим фигурантам уголовного дела суд в Ессентуках избрал меру пресечения - бывшего начальника отдела УГИБДД Александра Аржанухина, главу Госавтоинспекции Ставрополья Алексея Сафонова и еще троих подозреваемых заключили под стражу.

Как сообщалось, 20 июля на Ставрополье были задержаны семь подозреваемых в получении взяток на 19 миллионов рублей, трое из них высокопоставленные сотрудники УГИБДД региона. Заместителя главы ГИБДД края задержали позднее в Москве и доставили в Ессентуки на суд.