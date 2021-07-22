Один из фигурантов "дела Сафонова" впал в кому

Подозреваемый, проходящий по так называемому "делу Сафонова" о многомиллионных взятках главы ГИБДД Ставрополья и его сообщников, впал в кому. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров. О ком именно из восьми подозреваемых идет речь, глава края не уточнил.

- Единственная точка "включения" краевых структур в эту историю - медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме, - написал Владимиров в соцсетях.

Также губернатор добавил, что не хочет комментировать само дело, потому что все необходимые действия и так проводятся правоохранителями.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для всех фигурантов "дела Сафонова". Пятеро подозреваемых, включая главу ГИБДД региона Алексея Сафонова, заключены под стражу, двое - под домашним арестом, еще для одного ограничены определенные действия.

Масштабная спецоперация по задержанию верхушки ставропольского УГИБДД прошла 20 июля. Начальника Госавтоинспекции края и его сообщников подозревают в получении взяток на 19 миллионов рублей.