Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца

Ессентукский городской суд вечером 21 июля избрал меру пресечения начальнику УГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, которого подозревают в получении крупной взятки в составе организованной группы. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, Сафонов заключен под стражу сроком на два месяца.

- Судья назначил Алексею Сафонову меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Тажке мера пресечения избрана для других лиц, проходящих по этому делу, - отметили в пресс-службе краевого суда.

Уточняется, что два человека помимо Сафонова заключены под стражу, двое отправлены под домашний арест, еще одному введены ограничения на определенные действия. Всего сегодня в суде рассматриваются меры пресечения для восьми фигурантов этого громкого дела.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье 20 июля разразился грандиозный скандал. В регионе задержали начальника местной дорожной полиции, ряд его подчиненных и гражданских лиц. Всех их подозревают в создании нелегальной схемы пропусков для большегрузов на территории края.

Позднее стало известно, что в Москве задержан также заместитель Сафонова - подполковник полиции Александр Ткачев. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в связи с инцидентом уволил начальника МВД Ставрополья Сергея Щеткина, который проработал в регионе всего четыре месяца.

У Сафонова обнаружили настоящий дворец в восточной части Ставрополя. Стоимость дома и его интерьер специалисты оценивают в десятки миллионов рублей.