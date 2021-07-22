"Сигма-7": зачем самолету складывающиеся крылья

Сами разработчики уже окрестили свой легкий многоцелевой самолет "Сигма-7" "летающим автомобилем". Кабина как у вертолета, толкающий винт. Но главный изюм - возможность быстрого складывания крыла по бокам фюзеляжа.

Такую необычную воздушную малышку впервые показывает на МАКСе Научно-Инженерная Компания. Технические особенности "Сигмы-7" поражают не только летчиков-любителей, но и профессионалов. Все дело в особенном строении крыла: у самолета они складные. Поворот консолей на 90° и отклонение назад - и никаких проблем. Если раньше на аэродром приходилось привозить и на месте собирать легкомоторный самолет, то сейчас достаточно расправить ему крылья.

Благодаря необычной конструкции, самолет может спокойно размещаться в стандартном контейнере, буксироваться на фаркопе. Может самостоятельно двигаться на тяге воздушного винта. Гараж для него - самое оно. А мощная механизация крыла позволяет легко взлетать даже с небольших площадок. Представляете? Самолет со сложенными крыльями едет по автотрассе и заезжает на автозаправку... И никакой фантастики: бензин - Аи-95.

Технические характеристики такие: длина "легковушки" - 5,99 м, размах крыла - 8,49 м, высота - 2,26 м. Масса пустого самолета - 350 кг, максимальная взлетная - 600 кг, полезной нагрузки - 250 кг. Крейсерская скорость - 220 км/ч.

Как рассказали специалисты, самолет оснащен одним поршневым двигателем типа Rotax 912. При этом компоновка моторного отсека допускает установку двигателей других типов. "Сигма-7" может быть легко поставлен на лыжи или амфибийные поплавковые шасси.

Задач у "Сигмы-7" хватает: обучать пилотов, перевозить авиатуристов, проводить патрулирование и аэрофотосъемку, мониторить лесные пожары. Дальность полета - до 1200 километров. Разбег при взлете не превышает ста метров. Так что в экстренной ситуации аппарат можно спокойно посадить шоссе.

Уже завершены наземные прочностные и частотные испытания самолета. Летные испытания опытного образца провели в сертификационном центре ЛИИ им. М.М. Громова. Выдан сертификат летной годности. Эксплуатационные испытания проводятся на аэродроме Мячково. На 2022 год намечено изготовление трех серийных образцов, один из которых предназначен для проведения сертификационных испытаний в Германии, еще два будут поставлены заказчикам в Китай.

В Технопарке ЦАГИ во взаимодействии института с Научно-Инженерной Компанией реализуется совместный проект: он позволяет ученым проверить новые технологии ударочувствительных материалов, которые используются в "Сигме-7", и выполнить расчеты аэродинамических нагрузок, которые действуют на эту авиамашину.

Кстати, первый самолет серии "Сигма" под руководством конструктора Сергея Игнатьева взлетел в 1987 году. По оценкам экспертов, небольшой взлетный путь, вес, размеры и панорамный обзор из кабины делают эти самолеты очень привлекательными. В том числе и за рубежом.