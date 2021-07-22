Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

По результатам проведенной проверки соответствия доходов и расходов сына и отца Арашуковых было установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова с 2007 по 2017 год в размере 65 млн 917 тысяч рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 год - 15 млн 651 тысячи рублей - они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тысяч рублей.

По данным Генпрокуратуры, сын и отец Арашуковы приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.