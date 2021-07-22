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Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Рубрика: Общество
22.07.2021 10:20
Текст: Наталия Ячменникова

В 2024 году в РФ будет создан прототип пассажирского сверхзвуковика

Работу над проектом второго поколения СПС ведут специалисты научного центра мирового уровня. На конференции в рамках деловой программы МАКС-2021 ученые рассказали о развитии отечественной сверхзвуковой авиации. Системные исследования в области сверхзвука возобновлены в России впервые с 90-х годов прошлого века.

По словам специалистов, сейчас перед ними стоит непростая задача: необходимо решить целый спектр физико-технических вопросов, от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик пассажирского сверхзвуковика нового поколения. Он должен быть не только экологичным, но и экономически выгодным. Над решением этих вопросов совместно работают специалисты пяти лабораторий НЦМУ "Сверхзвук". Настолько масштабные научные работы ранее не проводились: перейти к конструкторской работе планируется после достижения 6-го уровня технологической готовности.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"К 2025 году будет создана научная инфраструктура мирового уровня, параллельно ведется разработка демонстратора - опытного образца, прототипа. Он будет готов в 2024 году, после двух лет испытаний мы приступим к созданию полноценного судна. К 2035 году планируется наладить выпуск сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации. Следующий шаг - пассажирские перевозки", - рассказал Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ", член-корреспондент РАН.

Для разработки двигателя с низким уровнем звукового удара будет создана особая лаборатория. Подобных площадок в России ранее не было, в мире их всего две. Полученные в ходе испытаний данные имеют общемировое значение - они помогут ICAO принять нормы по звуковому удару.

Уровень безопасности полетов должен соответствовать показателям перспективных гражданских самолетов. Ученые НЦМУ "Сверхзвук" планируют разработать инновационные системы управления, которые снизят количество возможных ошибок пилота в четыре раза. В будущем одного из пилотов заменит искусственный интеллект, и будет создано единое информационное управляющее поле. Новые решения позволят, к примеру, формировать прогноз развития траектории, что вдвое снизит вероятность неверного решения пилотов.

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