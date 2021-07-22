В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем

В России надо увеличить штраф за использование телефона во время управления автомобилем до 10 тыс. рублей. С таким предложением выступил глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Обращение направлено начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом сообщает RT.

В обращении упоминается недавняя авария на западе Москвы, где девушка сбила троих детей. Отмечается, что в момент ДТП она могла разговаривать по телефону.

Сейчас штраф за использование телефона за рулем составляет 1,5 тыс. рублей. По мнению Курдесова, наказание является незначительным.

Он отмечает, что за стоянку на месте для инвалидов, например, штраф составляет 5 тыс. рублей, хотя такое нарушение не несет прямой угрозы жизни и здоровью людей.