Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси

Корректировки в ряд положений налогового законодательства с учетом правоприменительной практики внесены указом президента Беларуси, сообщает в четверг, 22 июля, пресс-служба Александра Лукашенко.

В частности, в документе признаны утратившими силу указы и отдельные нормы указов, положения которых нашли отражение в обновленном Налоговом кодексе. Уточняется также, что освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января текущего года на срок менее трех лет.

Более того, отмечают аналитики, снижена ставка налога на добавленную стоимость с двадцати до десяти процентов в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания.

Приведены в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога и положения указа от 12 мая 2020 года №160 "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности".

Новым документом установлен и особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021-2022 годах арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.