Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва

"Стимулированием спроса и дополнительным привлечением пассажиров" объясняют в руководстве Белорусской железной дороги введение с 23 июля системы динамического ценообразования на билеты в дневных скоростных поездах №717/718 и №721/722 Москва - Минск.

Такая договоренность, уточняет БЕЛТА, достигнута между транспортными службами Союзного государства. Что касается основных критериев, которые использовались при формировании нового тарифа, то в нем будет учитываться процент занятости мест в вагоне конкретного типа и сроки приобретения пассажирами проездных документов. "По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает", - пояснили в руководстве белорусской дороги.

Причем пересчет количества пассажиров выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Новая система, уточнили в транспортной службе, предусматривает, с одной стороны, максимальную скидку до 20 процентов за 31 день и более до отправления конкретного поезда (стоимость проезда в вагоне 2-го класса составляет 48,06 белорусских рублей). А при оформлении билета менее, чем за сутки до отправления состава и загрузке вагона свыше 81 процента, вводится процентная надбавка в том же размере. Стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять уже 81,28 белорусских рублей.

В БЖД обратили внимание, что "система динамического ценообразования используется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров".