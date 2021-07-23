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23.07.2021 10:07
Рубрика: Легковые авто

Mercedes анонсировал концепт EQXX и электрические Maybach и G-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz скорректировала свои планы по электрификации модельного ряда: если ранее компания заявляла, что к 2025 году 25% модельного ряда будет гибридами и электрокарами, то теперь этот показатель увеличен до 50%. И часть моделей, которые станут "зелёными", Mercedes анонсировал.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Например, как заявила Бритта Сигер, отвечающая за маркетинг и продажи Mercedes-Benz, в 2022 году выйдут электрические кроссоверы EQE и EQS. У последнего также будет роскошная версия с шильдиком Maybach.

В 2022 году представят Mercedes-Benz Vision EQXX - большой электромобиль с запасом хода более тысячи километров. Опубликовано несколько его тизеров. В компании заявляют, что такой автономности новинка обязана не огромной батарее. Вероятно, дело в плотности ячеек аккумулятора. Серийным концепт не станет: его задача - продемонстрировать феноменальные характеристики, которые вполне достижимы для автомобилей массового производства.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года представят концепт электрического G-Class , а его серийная версия появится в 2022 или 2023 году. Как оказалось, инсайдерская информация не совсем соответствует действительности: "Гелендваген" на батарейках прибудет лишь в 2024 году.

Таким образом, не совсем понятно, что из себя будет представлять внедорожник: совершенно новый автомобиль, изначально спроектированный под работу с силовой установкой нового поколения, или же он окажется адаптированной под электричество версией нынешнего.

Известно, что Mercedes разрабатывает несколько вариантов платформ для электрокаров: в 2024 году дебютирует MMA, на которой будут создаваться компактные модели, позднее появится MB.EA, заточенная под среднеразмерные и большие пассажирские модели. Также будут модификации AMG.EA и VAN.EA, на которых будут строить "заряженные" и коммерческие автомобили.

#Mercedes-Benz