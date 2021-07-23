Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе

Продолжится ли транзит газа через Украину после 2024 года, будет зависеть в том числе от объемов спроса в европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, обсуждал ли президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность наращивания транзита газа через Украину. Песков в ответ заметил, что "тема и транзита через Украину" обсуждалась, как и тема "Северного потока - 2". Он также напомнил, что затем "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию республики после 2024 года. Однако есть условие - это должно быть экономически целесообразно, а также ГТС Украины должна находиться в рабочем, нормальном состоянии.

При этом исход переговоров о продолжении транзита на перспективу после 2024 года, добавил он, во многом будет связан с европейским спросом, а также с процессами декарбонизации в Европе. Представитель Кремля напомнил, что потребители "голубого топлива" из Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем.

Он также уточнил, что переговоры об увеличении поставок газа через ГТС Украины будут исключительно коммерческими, как это всегда и происходит.