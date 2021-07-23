РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных поездов самолетами

РЖД подготовили схему отправки пассажиров поездов, которые отменили после обрушения моста в Забайкалье. До места назначения людей будут доставлять самолетами, говорится в Telegram-канале компании.

В РЖД отметили, что со стороны Дальнего Востока движутся поезда Владивосток - Москва и Владивосток - Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва.

"Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиров доставят поездом". - пояснили в компании.

При этом с западной стороны поезда Москва - Владивосток и Омск - Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее - поездами до мест назначения.

Ранее стало известно, что РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно.

Утром в пятницу региональный главк МЧС сообщил об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе Забайкальского края. Движение поездов по участку Транссиба остановлено в обоих направлениях.