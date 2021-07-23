Избитого под Петербургом сына Стаса Пьехи выписали из больницы

Семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи выписали из больницы на амбулаторное лечение после избиения, сообщила на своей странице в Instagram мать мальчика, бывшая жена артиста Наталья Горчакова.

По ее словам, в ближайшие дни ребенок будет находиться дома. На дачу в Рощино, где произошло нападение, семья пока возвращаться не готова.

Напомним, несколько дней назад со слов Натальи Горчаковой на мальчика напала соседка по даче, жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова. Конфликт начался из-за надувного бассейна, который сын Стаса Пьехи повредил.

По предварительным данным, увидев поврежденную вещь, женщина так сильно толкнула мальчика, что он ударился головой.

Ребенка немедленно госпитализировали, а Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.