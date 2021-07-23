В Геленджике пострадавшим от мощных ливней выплатили 4,5 млн рублей

В геленджикском селе Архипо-Осиповка 197 человек, пострадавших от подтоплений территорий частных домов в результате недавно прошедших в регионе мощных ливней, получили выплаты на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. Об этом мэр города Алексей Богодистов сообщил в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день полностью освоили финансирование из краевого бюджета в рамках ЧС в Архипо-Осиповке, - написал он. - В общей сложности выплаты получили 197 человек на сумму 4 620 000 рублей".

Также Богодистов отметил, что работа с пострадавшими продолжается. Остальные выплаты будут осуществляться за счет средств собственного резервного фонда.

Напомним, в начале июля из-за продолжительных сильных дождей в шести муниципалитетах Кубани - в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Славянском и Северском районах - был объявлен режим ЧС.