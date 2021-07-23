В Сочи ликвидировали последствия залпового ливня

В пятницу вечером в Лазаревском районе Сочи основные последствия залпового ливня ликвидировали за час, сообщили в оперштабе Кубани.

В ликвидации последствий стихии задействовали 90 сотрудников оперативных служб Сочи, а также 27 единиц техники. Сейчас специалисты приступают к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка.

Как ранее писала "РГ", в пятницу в поселке Лоо Лазаревского района Сочи из-за сильного дождя часть опорной стены набережной смыло в Черное море.

На месте работает комиссия для оценки ущерба, аварийная территория огорожена. Арендатор принял решение самостоятельно восстановить морской променад.

Пляж в Лоо, как и все остальные в Сочи, закрыт для купания из-за штормового предупреждения.