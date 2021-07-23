Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Instagram Прилепина

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций расценили блокировку аккаунта кандидата в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в Instagram как вмешательство в выборы.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В письме отмечается, что такие действия соцсети носят политических характер, являются актом цензуры и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Они "могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года", подчеркнули в федеральной службе.

"Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ранее ограничения на указанный Instagram-аккаунт, а также объяснить причины их введения", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор направил письмо руководству Google с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале.