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23.07.2021 12:24
Рубрика: Легковые авто

СМИ: Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser 300

Текст: Константин Руссов

В начале июня Toyota представила новый Land Cruiser 300, на который уже оформлено 22 тысячи предварительных заказов. Компания не справляется со спросом и идёт на радикальные меры.

Фото: www.motor1.com
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По информации Creative311, Toyota приостановила приём заявок на покупку внедорожника, а тем, кто успел оформить, предлагается подписать документ, согласно которому новому владельцу запрещается перепродавать автомобиль.

В течение какого срока действует запрет, неизвестно. Если же клиент нарушит договор, в будущем производитель не будет иметь с ним дел.

Также компания предотвратит ситуации, когда один и тот же человек покупает автомобиль у разных дилеров. Таким образом, в Toyota хотят избежать ситуации, когда есть реальный клиент, который намерен купить внедорожник для личного пользования, а квоты на машины, доступные к заказу, закончились.

Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 в России стартовали 22 июля 2021 года. Внедорожник предложен с бензиновым V6 мощностью 415 л.с. и 10-ступенчатым "автоматом" в трёх комплектациях. Цены стартуют от 5 613 000 рублей.

#Toyota