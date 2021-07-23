СМИ: Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser 300

В начале июня Toyota представила новый Land Cruiser 300, на который уже оформлено 22 тысячи предварительных заказов. Компания не справляется со спросом и идёт на радикальные меры.

По информации Creative311, Toyota приостановила приём заявок на покупку внедорожника, а тем, кто успел оформить, предлагается подписать документ, согласно которому новому владельцу запрещается перепродавать автомобиль.

В течение какого срока действует запрет, неизвестно. Если же клиент нарушит договор, в будущем производитель не будет иметь с ним дел.

Также компания предотвратит ситуации, когда один и тот же человек покупает автомобиль у разных дилеров. Таким образом, в Toyota хотят избежать ситуации, когда есть реальный клиент, который намерен купить внедорожник для личного пользования, а квоты на машины, доступные к заказу, закончились.

Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 в России стартовали 22 июля 2021 года. Внедорожник предложен с бензиновым V6 мощностью 415 л.с. и 10-ступенчатым "автоматом" в трёх комплектациях. Цены стартуют от 5 613 000 рублей.