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24.07.2021 17:57
Рубрика: В мире

Климатолог прокомментировал аномальные холода в ЮАР

Текст: Евгения Думанская

В ЮАР синоптики минувшей ночью зарегистрировали рекордно низкие температуры. Холоднее всего было в городе Кимберли - температура опустилась до 9,9 градуса ниже ноля, побив рекорд 2000 года в 8,1 градуса.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Всего в разных городах зафиксировали 19 температурных рекордов, а в некоторых частях африканской страны впервые за много лет выпал снег. По прогнозам, скоро температура воздуха нормализуется.

По мнению замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимира Семенова, это просто погодная аномалия, хотя и более крупная. Он отметил, что в Южном полушарии сейчас разгар зимы.

"В определенных условиях, как и в Северном полушарии, случаются вторжения холодных антарктических масс. У нас тоже бывали случаи, когда замерзало Азовское море", - рассказал климатолог в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В середине июля стало известно, что в ОАЭ несколько дней шли проливные дожди после того, как были проведены эксперименты с технологиями вызова осадков. Летом в ОАЭ обычно очень засушливо, и власти страны давно ищут способ влиять на погоду.

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