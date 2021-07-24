Синоптики пообещали москвичам пик тепла в середине следующей недели

Потепление в центре европейской части России начнется 25 июля. А самая жаркая погода прогнозируется во вторник и среду на следующей неделе.

"Московской регион и его ближайшее окружение - Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская области - здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья", - рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, 27-28 июля в столице воздух прогреется до 28-30 градусов.

А вот суббота, 24 июля, будет самым прохладным днем этой недели. В Москве и области столбик термометра не поднимется выше отметки +23 градуса. Это на 1,5 градуса ниже климатической нормы, подчеркнул метеоролог.

Ранее сообщалось, что после прохождения атмосферного фронта в центр европейской части России начнет поступать холодный воздух с севера.

"Солнце все время будет интенсивно прогревать землю, а от нее уже тепло станет передаваться в атмосферу. Поэтому днем температура вполне комфортная", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что ночью 25 июля в Московской области будет по-осеннему прохладно - воздух остынет до 7-12 градусов. А в низинах максимум +3 градуса.