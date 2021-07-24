Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба

Из Благовещенска в Читу самолетом доставили 103 пассажира поездов, задержанных из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Из Читы они отправятся в пункты назначения поездами.

"Этот же чартер забрал 103 пассажира из Читы в Хабаровск. Затем они будут доставлены поездами к пунктам назначения в восточном направлении", - сообщили в Telegram-канале РЖД.

Сегодня будет организован еще один такой круговой рейс. В воскресенье планируются еще три рейса. Кроме того, часть пассажиров перенаправят в нужных направлениях автотранспортом.

Всех людей обеспечили водой и питанием.

Напомним, что утром 23 июля обрушился мост на Транссибирской магистрали рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района. Из-за этого нарушено движение поездов. Пострадавших нет.