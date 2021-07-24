В Сочи нашли тела трех пассажиров упавшего в реку автомобиля

В Сочи спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, который минувшей ночью упал в реку после мощного ливня. Об этом сообщает "Служба спасения Сочи" на своей странице в Instagram.

"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших, - говорится в сообщении. - Поиски четвертого пассажира, предположительно ребенка, продолжаются".

Напомним, накануне в Хостинском районе автомобиль Toyota Avensis с пассажирами упал с моста в реку Мацеста.

Напомним, за рулем находился сотрудник УВД по Сочи 1979 года рождения. Позже его тело нашли в русле реки. В салоне находились его жена, ребенок 2010 года рождения, а также мужчина и женщина. Одному человеку удалось спастись.