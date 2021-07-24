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Рубрика: Происшествия

Власти рассказали о ситуации в Сочи после залповых ливней

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи из-за прошедших проливных дождей не прогнозируется ухудшения обстановки. Сейчас ливень прекратился, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

На курорте в усиленном режиме работает оперативный штаб. За час в Сочи выпало 52,6 миллиметра осадков. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. В городе работали сиренно-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях.

По информации городского оперативного штаба, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет.

"Осадки прекратились, на автомобильной дороге организовано реверсивное движение, по заявкам населения оказывается адресная помощь по откачке воды", - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Как только что сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, в пострадавших от непогоды районах города работают более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники. Специалисты незамедлительно приступили к расчистке территорий от ила и веток, нанесённых водой.

В местах локальных подтоплений находятся спасатели МЧС, Кубань-СПАС, бригады муниципальной службы спасения также мобилизованы для оказания необходимой помощи населению в случае необходимости. А сотрудники администрации внутригородских районов несут дежурство на всех реках Сочи.

"Продолжаем следить за оперативной обстановкой. Утром проведём заседание оперативного штаба", - отметил глава муниципалитета.

Как ранее писала "РГ", в Сочи из-за мощного ливня реки вышли из берегов и затопили дороги. В связи с угрозой подтопления бригады энергетиков оперативно обесточили электроподстанцию "Хоста" и трансформаторные подстанций. Произошло подтопление участка дороги в микрорайоне Хоста. В настоящее время движение восстановлено в реверсивном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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