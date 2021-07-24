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Рубрика: Общество

В Британии выявлен новый штамм коронавируса - "туристический"

У 16 жителей Соединенного Королевства выявлен новый штамм коронавируса, пишет газета The Mirror.

Фото: iStock
Названа разница в мутации коронавируса и гриппа

Отмечается, что у данного варианта SARS-CoV-2 еще нет названия. Но медики его называют "туристическим", так как большая часть инфицированных вернулась из-за границы. Мутации присвоен номер B.1.621. Сейчас данный штамм изучают, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Общественного здравоохранения Англии.

Специалистам предстоит выяснить, как мутация повлияла на поведение вируса. Пока рано говорить, смогут ли существующие вакцины защитить от штамма B.1.621.

Напомним, сейчас по миру активно распространяется "дельта"-штамм коронавируса, который заразнее предыдущих вариантов. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что в ближайшие месяцы данный штамм продолжит доминировать.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Он уже выявлен почти во всех европейских странах и будет продолжать распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - отмечается в заявлении ВОЗ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за последние три недели доля российских туристов, вернувшихся с зарубежных курортов с коронавирусом, выросла. Среди всех заболевших доля тех, кто подхватил инфекцию за границей, не превышает 1 процента. Но, если три недели назад данный показатель был 0,4 процента, то сегодня уже 0,7 процента.

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