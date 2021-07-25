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Рубрика: Экономика

Аналитик оценил будущее рубля после отказа от доллара

Центральный банк России постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. При этом рубль останется обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы условия для роста доллара до 80 рублей

Такое мнение высказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в интервью агентству "Прайм". По его словам, на курс российской валюты влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров и импортеров, банков и населения.

Если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению, считает аналитик. Но слабость рубля к доллару, одновременно и создает российским экспортерам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления рубля не стоит. Тузов заключил, что на падении нефти, для поддержания прибыли экспортеров и, соответственно, собираемости налогов, рубль слабеет к доллару и в ближайшее время данная ситуация не изменится.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, что на господствующее положение доллара в мире серьезно повлияли появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах. Раньше у американской валюты не было конкурентов. Однако в ближайшие 50 лет Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте.

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