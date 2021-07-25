Путин наградил следователей, занимавшихся делами "Оборонсервиса" и Улюкаева

Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации" руководителю Главного военного следственного управления СК Сергею Барсукову и наградил следователей, занимавшихся расследованием уголовных дел "Оборонсервиса", бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Как следует из документа, "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности" Сергею Барсукову присвоено звание "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации", старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК Андрей Днепровский и руководитель второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК РФ Николай Ерофеев удостоены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Роман Видюков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия РФ.

Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу являются особыми качествами, необходимыми для работы следователя, отметил он. Президент выразил уверенность, что абсолютное большинство сотрудников стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о последних громких расследованиях, объяснил, почему нужны более жесткие нормы для организаторов махинаций с казенными деньгами для нацпроектов и чем занимается спецотдел по киберпреступлениям.