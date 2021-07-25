Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра

СК по Амурской области опубликовал видеозапись допроса 39-летнего подозреваемого в избиении министра цифрового развития и связи региона. Чиновник скончался накануне вечером.

Напомним, конфликт между двумя мужчинами в пансионате под Благовещенском произошел 17 июля. В результате пострадавший - впоследствии выяснилось, что это министр цифрового развития Приамурья Александр Курдюков - был доставлен в больницу, где умер 24 июля.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 111 УК РФ). Расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.