У предполагаемого убийцы полицейского в Ставрополе нашли патроны

Следователи обнаружили патроны и пистолетные обоймы у одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставрополе. Назначен ряд экспертиз, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, ранее на территории Андроповского района правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю.

Нападение на правоохранителя произошло ночью 23 июля у многоквартирного дома, где он жил. В результате мужчина получил ранения бедра и туловища, из-за которых скончался в реанимации городской больницы. Преступники скрылись с места происшествия.

Сейчас следователи готовят документы для ходатайства в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. По факту найденных патронов и магазинов к пистолету назначены баллистические и дактилоскопические экспертизы. Устанавливаются лица, также причастные к убийству.