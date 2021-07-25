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Рубрика: Происшествия

У предполагаемого убийцы полицейского в Ставрополе нашли патроны

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Следователи обнаружили патроны и пистолетные обоймы у одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставрополе. Назначен ряд экспертиз, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

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Напомним, ранее на территории Андроповского района правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю.

Нападение на правоохранителя произошло ночью 23 июля у многоквартирного дома, где он жил. В результате мужчина получил ранения бедра и туловища, из-за которых скончался в реанимации городской больницы. Преступники скрылись с места происшествия.

Сейчас следователи готовят документы для ходатайства в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. По факту найденных патронов и магазинов к пистолету назначены баллистические и дактилоскопические экспертизы. Устанавливаются лица, также причастные к убийству.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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