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26.07.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск не хочет продавать Tesla с круглым рулем

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Tesla не будет выпускать обновлённый флагманский седан Model S с рулевым колесом, и, кажется, это принципиальная позиция компании и лично её руководителя Илона Маска.

Фото: Пресс-служба Tesla
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О том, что руля на обновлённом Tesla Model S не будет, Маск рассказал в своём Twitter-аккаунте. Один из пользователей поинтересовался, можно ли будет заказать автомобиль без штурвала, на что Маск ответил коротко и категорично: "Нет".

Аргументы в пользу самолётного органа управления от Tesla: улучшенная обзорность и необходимость всегда держать руки в правильном положении, как учат в автошколах.

Однако со стороны пользователей немало критики в отношении штурвала на Model S: он попросту неудобен, а если необходимо маневрировать на тесной парковке или в другом ограниченном пространстве, то он неудобен вдвойне, так как процесс управления осложняет сенсорный селектор трансмиссии на экране мультимедиа.

#Tesla