Инструкция: как выехать с парковки, если вас намертво заблокировали

Совсем недавно мы рассказывали о "худшем парковщике Великобритании", а теперь пришла пора посмотреть, как справляются с проблемами на парковке мастера своего дела.

Водителя кроссовера Subaru Forester из Нью-Йорка подперли с двух сторон - до бамперов передней и задней машины осталось не больше десяти сантиметров. Тем не менее мужчина, слушая указания помощника и ювелирно маневрируя, сумел выбраться из ловушки практически за минуту.

В Европе в подобных ситуациях считается нормой слегка растолкать блокирующие тебя машины, но американский водитель действовал предельно аккуратно и даже не коснулся бамперов чужих машин.