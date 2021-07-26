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26.07.2021 09:16
Рубрика: Легковые авто

Инструкция: как выехать с парковки, если вас намертво заблокировали

Текст: Григорий Гомельчук

Совсем недавно мы рассказывали о "худшем парковщике Великобритании", а теперь пришла пора посмотреть, как справляются с проблемами на парковке мастера своего дела.

Водителя кроссовера Subaru Forester из Нью-Йорка подперли с двух сторон - до бамперов передней и задней машины осталось не больше десяти сантиметров. Тем не менее мужчина, слушая указания помощника и ювелирно маневрируя, сумел выбраться из ловушки практически за минуту.

В Европе в подобных ситуациях считается нормой слегка растолкать блокирующие тебя машины, но американский водитель действовал предельно аккуратно и даже не коснулся бамперов чужих машин.

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