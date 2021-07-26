Названы средние затраты на "социальную" газификацию

Затраты домовладений на "социальную" газификацию в среднем составляют 150 тысяч рублей. Такие цифры содержаться в презентации вице-премьера Александра Новака к встрече с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Как сообщает ТАСС, под действие программы могут попасть 3,8 миллиона домовладений. Общие затраты на их подключение к газу оцениваются в 567,55 миллиарда рублей.

Из презентации также следует, что россияне подали уже более 97 тысяч заявок на бесплатное подключение газа. Чуть более 10 тысяч обращений были отклонены.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. При этом площадь дома не является критерием для подключения.