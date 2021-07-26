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26.07.2021 03:24
Рубрика: Власть

Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Вашингтон намерен официально завершить свою боевую миссию в Ираке к концу этого года, оставив военных лишь для обучения и консультирования иракских войск.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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По словам российского сенатора, президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа по сокращению американского военного присутствия на Среднем Востоке. Сначала Афганистан, теперь Ирак.

"Администрации разные, логика одна: США не "вытягивают" широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что все это дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с Барака Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня - "отступающая сверхдержава", заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что боевые подразделения США больше не нужны для борьбы с террористами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в этой стране. По его словам, график их передислокации будет частью дискуссий с представителями администрации Байдена, которые пройдут в Вашингтоне. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну.

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