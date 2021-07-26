Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Вашингтон намерен официально завершить свою боевую миссию в Ираке к концу этого года, оставив военных лишь для обучения и консультирования иракских войск.

По словам российского сенатора, президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа по сокращению американского военного присутствия на Среднем Востоке. Сначала Афганистан, теперь Ирак.

"Администрации разные, логика одна: США не "вытягивают" широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что все это дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с Барака Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня - "отступающая сверхдержава", заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что боевые подразделения США больше не нужны для борьбы с террористами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в этой стране. По его словам, график их передислокации будет частью дискуссий с представителями администрации Байдена, которые пройдут в Вашингтоне. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну.