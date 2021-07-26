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26.07.2021 10:49
Рубрика: Власть

Джабаров: Японцам надо спокойно относиться к поездке Мишустина на Курилы

Текст: Дмитрий Гончарук

В Токио должны понимать, что вопрос по Курильским островам для России закрыт, глава правительства Михаил Мишустин совершает поездки по российской территории. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Ранее в понедельник МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина, чтобы выразить ему протест в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп.

"Наш премьер-министр совершает поездки по территории России, которая является неотторжимой от России в соответствии с конституцией. Он все делал в рамках конституции, нам разрешение или уведомление другой страны для посещения своей территории не нужно. Я думаю, что японцам надо спокойно относиться к этому. Они должны понимать, что вопрос с островами для России закрыт", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор напомнил, что в Москве неоднократно призывали Токио к взаимовыгодному совместному экономическому освоению островов. "Это было бы лучше, чем пытаться присоединить острова к Японии, чтобы завтра там появились американские базы. Японцы этого никогда не скрывали", - отметил Владимир Джабаров.

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