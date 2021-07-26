Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге

Руководитель следствия в Санкт-Петербурге должен доложить главе СК Александру Бастрыкину, как идет расследование убийства семьи контр-адмирала в отставке.

Тела жены и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова с многочисленными колото-резаными ранениями были обнаружены в их квартире в доме на улице Бутлерова в Санкт-Петербурга.

Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить. кто это сделал и "провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

О гибели жены и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова известно следующее. В полицию позвонили соседи по подъезду. Они пожаловались на неприятный запах. Когда дверь в квартиру вскрыли, внутри полицейские увидели два тела - 84-летней жены и 56-летнего сына.

"Фонтанка" пишет, что неизвестный преступник перерезал жертвам горло и вспорол животы. Убийство произошло не позднее 16 июля. Сам же адмирал Лобанов попал 16 июля под электричку и погиб.