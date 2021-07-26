Ситуация с лесными пожарами в Карелии начала стабилизироваться

В Карелии площадь лесных пожаров увеличилась на 300 гектаров: теперь она составляет 11,3 тысячи. В министерстве природных ресурсов и экологии республики считают, что ситуация начинает стабилизироваться, ведь недавние приросты были в два, а то и в три раза больше.

Пресс-служба минприроды отмечает, что увеличение площади возгораний происходит за счет отжигов, именно так можно справиться с пожарами. На сегодняшний день в республике их зарегистрировано 23.

Напомним, уже вторую неделю в Карелии отмечаются природные катаклизмы. Самая сложная ситуация складывалась у поселка Найстенъярви Суоярвского района. Здесь дважды приходилось принимать решение об эвакуации людей из жилых домов. В пункты временного содержания эвакуировали 109 человек, в том числе 34 детей. Пожарным удалось остановить огонь. Для защиты населенного пункта в небо поднимались вертолеты Ми-8 Западного военного округа с водосливным устройством.

Огонь подбирался и к деревне Кудама Пряжинского района, поселку Нелгомозеро Кондопожского района, деревне Большие Горы в Олонецком районе. Населенные пункты удалось отстоять.

Сейчас пожары тушат более 500 человек, в том числе специалисты из Архангельской и Мурманской областей, свыше 100 единиц техники. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. Общий налет составил 945 часов.