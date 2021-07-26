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26.07.2021 13:27
Рубрика: Экономика

Дорогу Симферополь - Алушта превратят в автобан

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Отрезок автотрассы от села Перевальное Симферопольского района Крыма до Алушты будет расширен до четырех полос с основной скоростью движения 100 километров в час. Проект реконструкции выполнит петербургская компания ВАД, построившая на полуострове федеральную трассу "Таврида" и реконструировавшая множество других транспортных магистралей. Как будет выглядеть автодорога Перевальное - Алушта можно узнать из проекта, размещенного на сайте Госзакупок.

На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей

Из документа следует, что дорога станет четырехполосной с шириной полосы 3,5 метра. Такую же ширину будут иметь обочины. На маршруте предполагается сооружение пяти мостов и путепроводов. В процессе проектирования ВАД определит необходимость сооружения подпорных стен, транспортных развязок и надземных пешеходных переходов.

Основная расчетная скорость движения на автобане составит 100 километров в час. В населенных пунктах она должна будет снижаться до 80, а на горной дороге до 60. Подрядная организация должна гарантировать срок службы дорожного покрытия не менее 24 лет. Проектировщик обязан предусмотреть лесовосстановление, если при строительстве потребуется снести деревья и кустарники.

После реконструкции дорога будет соответствовать категории 1В. Стоимость проекта оценена в 939,1 миллиона рублей, он должен быть выполнен до декабря 2022 года. Весь проект реализуется в рамках ФЦП развития Крыма до 2025 года. Ранее сообщалось, что проект реконструкции автодороги Симферополь - Алушта - Ялта предполагает сооружение объезда Алушты. Также в Ялте будет сооружена новая объездная дорога от въезда в город до поселка Ливадия, которая снизит загруженность курорта. Сейчас ВАД уже ведет проектирование юго-восточного объезда Симферополя от села Донское до Перевального. Он свяжет трассу "Таврида" с дорогой на Алушту минуя Симферополь.

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