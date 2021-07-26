В Крыму пострадавший от ЧС бизнес освободили от арендной платы

Предприниматели и организации на территории Керчи, Ялты, Бахчисарайского, Кировского, Ленинского и Советского районов, пострадавшие от разрушительных ливней в июне 2021 года, будут освобождены от арендной платы за используемую госсобственность. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Согласно документу, от арендной платы освобождены арендаторы, которые являются организациями или индивидуальными предпринимателями, независимо от вида осуществляемой ими деятельности. Пострадавшие арендаторы Ялты, Кировского, Ленинского и Советского районов получили поблажку на период с 17 июня 2021 года по 16 сентября 2021 года включительно. Арендаторы Бахчисарайского района - с 5 июля 2021 года по 4 октября 2021 года включительно.

Бизнес освобожден от арендной платы за здания, сооружения, помещения, находящиеся в госсобственности Республики Крым, за исключением жилых помещений. Но для получения этого вида господдержки необходимо будет предъявить документ, подтверждающий нанесение ущерба. Такие акты в июне-июле составляли комиссии муниципальных образований.

По словам министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, от июньских потопов пострадали 1143 предпринимателя, в том числе 903 в Керчи, 200 в Ялте. На выплаты компенсаций бизнесу из бюджета потратят 650 миллионов рублей. По заверению главы РК Сергея Аксенова, каждый случай будет разбираться индивидуально.

Напомним, ранее власти начали прием заявлений на компенсации за затопленные ливнями или уничтоженные селями автомобили. Первые суммы уже перечислены автовладельцам. Также известно, что на восстановление 200 дорог и других объектов транспортной инфраструктуры потребуется более двух миллиардов рублей.