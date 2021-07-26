Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина марки АИ-95 среди 32 стран Европы. Наша страна уступила только Казахстану, где в перерасчете на рубли литр 95-го стоит 34,3 рубля, а в РФ - 49,1 рубля. Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях также можно купить в Казахстане - 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне - 50 рублей за литр, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование экспертов РИА Рейтинг.

В рейтинге европейских стран по доступности бензина Россия оказалась в середине - на 16 месте, между Италией и Казахстаном. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина. Возглавил этот рейтинг Люксембург, жители которого могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату, в конце списка оказалась Украина - 379,9 литра.

По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на АИ-95 в нашей стране выросла на 4%, а на дизельное топливо - на 2,4%. В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. По мнению экспертов, при сохранении нынешнего темпа роста зарплат доступность бензина, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится.

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 12 по 19 июля выросли на 8 копеек - до 48,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 6 копеек - до 50,18 рубля за литр, сообщает Росстат. За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 6 копеек - до 45,52 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 7 копеек - 49,24 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 19 копеек - 56,32 рубля за литр. Рост цен на бензин отмечен в 57 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Грозном и Нальчике.