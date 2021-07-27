БРДМ-2М готовы к отражению провокаций на границе Таджикистана

БРДМ-2М и две версии танков Т-62 продемонстрировали на недавно состоявшемся военном параде в Таджикистане. В связи с серьезным обострением обстановки в соседнем Афганистане была проведена проверка вооруженных сил республики, завершившаяся торжественным маршем привлекавшихся к масштабному мероприятию подразделений.

О большинстве образцов, в том числе показанных впервые, мы уже рассказывали, но на этот раз по улицам Душанбе в числе другой техники проехали модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины, поступившие на вооружение в ноябре 2019 года.

От первоначальной версии они отличаются усиленным бронированием, позволяющим с определенных дистанций выдерживать попадание 14,5-мм и 12,7-мм боеприпасов. Также улучшена противоминная защита.

Для упрощения конструкции демонтированы дополнительные четыре опускающихся колеса. Боевая масса - 6900 кг. Мощность дизельного двигателя 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1500 км.

И, хотя вооружение осталось прежним (один КПВТ и ПКТ), эффективность его применения резко повысилась благодаря внедрению новых многоканальных стабилизированных прицелов. Появление таких БРДМ-2М значительно повысило возможности разведывательных подразделений.

Также в параде в таджикской столице участвовали Т-62М с дополнительным бронированием и Т-62МВ с "реактивной броней". Впервые такие танки военные этой страны "засветили" лишь в минувшем году.