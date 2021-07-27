Чем грозит России циклон, затопивший Европу

Циклон, затопивший ряд европейских стран, не будет столь разрушительным для России. Об этом заявила старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

В понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что москвичей ожидает сильная гроза и понижение температуры. По его словам, ухудшение погоды будет связано с циклоном "Дирк", который затопил некоторые регионы Европы. По мнению Макаровой, сравнивать европейский циклон с погодой в России нельзя.

"У нас постепенно погода меняется. Антициклон подвижный, он не блокирующий. Он постепенно смещается, и его место занимает семейство циклонов, которое приходит с запада", - пояснила Макарова в комментарии РИА Новости.

Синоптик отметила, что говорить о перемещении единого циклона из одного региона в другой можно лишь в отношении тропических циклонов. Подобные крупные образования могут сохранять свою структуру при перемещении. По ее мнению, западноевропейский циклон может "дотянуться" лишь до стран Прибалтики.

При этом Гидрометцентр прогнозирует в Центральной России дожди и грозы. В отдельных регионах может пройти град.