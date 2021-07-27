Geely показала обновленный кроссовер Coolray

Geely Coolray продается в России только полтора года и, по нашим меркам, считается вполне свежим кроссовером. Однако в Китае Binyue (так называется модель на внутреннем рынке) появился в 2019 году, и к настоящему моменту линейка комплектаций автомобиля уже существенно изменилась, а теперь он, кажется, и вовсе ожидает обновление.

Coolray получит новую решетку радиатора с сетчатым узором, другой бампер, большие ниши под воздуховоды, пластиковые элементы вместо хромированных, 18-дюймовые диски. Сзади заметен иной спойлер. Обращает на себя внимание цветовая схема: кроссовер представили с ярко-желтым кузовом и черной крышей, серой полоской на капоте и красными тормозными суппортами. В общем, прослеживается явно спортивный стиль.

В салоне - тоже буйство красок, а еще обивка, напоминающая алькантару, и большой экран медиасистемы. Теперь его диагональ составляет не 10,25 дюйма, а 12,3.

Фото: Пресс-служба Geely

Фото: Пресс-служба Geely

Впрочем, китайских маркетологов понять сложно. Будет ли такой Coolray кроссовером нового модельного года либо это просто очередная молодежная версия, пока неясно. Нет данных и по технической части, поэтому логично предположить, что здесь изменений не предвидится. Скорее всего, больше информации появится уже скоро - такие машины поступят в продажу уже в августе.

Напомним, Geely Coolray постепенно превратился в бестселлер бренда в России, опередив Atlas, который на фоне этой модели кажется устаревшим. Преимущество пока небольшое, но без версии Pro "ветеран" марки с более доступным, но хорошо оснащенным кроссовером не справится. Сейчас Coolray предлагают в РФ в трех версиях с турбомотором 1.5 и "роботом" DCT7 по цене от 1 376 990 до 1 681 990 рублей.