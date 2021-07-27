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27.07.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Kia готовит рестайлинг кроссовера Soul. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autopostkorea.com Фото: www.autopostkorea.com
Фото: www.autopostkorea.com

В Южной Корее сфотографировали прототип обновлённого Kia Soul. Автомобиль скрыт под камуфляжем, поэтому однозначно сказать, какие изменения претерпит внешность кроссовера, пока нельзя. Очевидно одно: новинка станет более оснащённой.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Следует ожидать незначительных изменений бамперной группы и, конечно же, появления нового логотипа марки на капоте и крышке багажника. Предполагается, что Soul получит фары и фонари с другой внутренней архитектурой.

Оглядываясь на рестайлинг Kia K3/Cerato, можно почти наверняка утверждать, что "Соулу" достанутся модернизированная цифровая приборная панель и мультимедийная система с увеличенной до 10.25 дюйма диагональю.

Также кроссовер обзаведётся комплексом систем помощи Drive Wise с расширенным функционалом: на Cerato, например, автомобиль научился распознавать велосипедистов, в том числе при движении задним ходом.

В России цена на актуальную версию Kia Soul стартует от 1 2229 900 рублей. Кроссовер предложен с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 123 и 150 л.с. и 200-сильным турбомотором 1.6 литра.

Фото: www.autopostkorea.com
#Kia