Kia готовит рестайлинг кроссовера Soul. Первые фото

В Южной Корее сфотографировали прототип обновлённого Kia Soul. Автомобиль скрыт под камуфляжем, поэтому однозначно сказать, какие изменения претерпит внешность кроссовера, пока нельзя. Очевидно одно: новинка станет более оснащённой.

Следует ожидать незначительных изменений бамперной группы и, конечно же, появления нового логотипа марки на капоте и крышке багажника. Предполагается, что Soul получит фары и фонари с другой внутренней архитектурой.

Оглядываясь на рестайлинг Kia K3/Cerato, можно почти наверняка утверждать, что "Соулу" достанутся модернизированная цифровая приборная панель и мультимедийная система с увеличенной до 10.25 дюйма диагональю.

Также кроссовер обзаведётся комплексом систем помощи Drive Wise с расширенным функционалом: на Cerato, например, автомобиль научился распознавать велосипедистов, в том числе при движении задним ходом.

В России цена на актуальную версию Kia Soul стартует от 1 2229 900 рублей. Кроссовер предложен с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 123 и 150 л.с. и 200-сильным турбомотором 1.6 литра.