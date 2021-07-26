Kia назвала дату начала продаж обновленного седана Cerato

Компания Kia получила "Одобрение типа транспортного средства" на обновлённый Cerato. Стали известны силовые агрегаты и то, когда состоится старт продаж новинки.

Обновлённый Kia Cerato представили в апреле 2021 года. Модель получила новые фары и фонари, пересмотренные бамперы и расширенный список опций.

В России Cerato станет первым автомобилем с новым логотипом марки и оснащённым комплексом телематики Kia Connect.

Моторная гамма осталась прежней: бензиновые "атмосферники" 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с. Последний агрегатируется только автоматической трансмиссией, для 1.6 MPI также доступна 6-скоростная "механика".

Kia K3/Cerato в корейской спецификации с обновлением обзавёлся электрическим стояночным тормозом, системой дистанционного запуска двигателя, улучшенной системой Drive Wise, которая научилась распознавать велосипедистов, в том числе при движении задним ходом, а также новой мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма. Ожидается, что такой же функционал достанется и российской версии седана.

Старт продаж новинки запланирован на сентябрь 2021 года. До конца 2021 года Kia намерена вывести на российский рынок 11 моделей с обновлённым лого.

Цена на актуальную версию Kia Cerato в России стартует от 1 349 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.