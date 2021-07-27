Новости

Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет 12:02
Сценарист Клайд Филлипс: Новый "Декстер" взорвет интернет 11:53
"Изгоняющий дьявола" получит трилогию-перезагрузку с неграми 11:38
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 11:29
Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix 11:05

Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась

Новости
    27.07.2021, 12:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Возможно, представление о фильме "Не время умирать", 25-й части "бондианы", мы так и будем всю жизнь составлять по трейлерам и тизерам.

Фото: twitter.com/ MrPeytonReed
Стартовали съемки третьего "Человека-муравья"

Студия Universal опубликовала очередной короткий промо-ролик своего многострадального детища, которое должно было выйти ещё в апреле прошлого года, но было много раз перенесено из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Причём из-за этих постоянных откладываний картина частично устарела, так что её пришлось дорабатывать.

До сих пор считалось, что мировая премьера должна была состояться 29 сентября, а на следующий день была назначена премьера российская. Но в новом тизере мы видим, что выход фильма вернули на октябрь, причём без конкретной даты. И никто, конечно, не гарантирует, что это не последний сдвиг в расписании.

Зрители не скрывают своего недоверия, оставляя ехидные комментарии. Наиболее популярный - этот: "Глава отдела маркетинга такой: "Ладно ребята, давайте, ещё только один трейлер - и всё, обещаем".

Новости

В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 10:58
Стартовали съемки третьего "Человека-муравья" 10:53
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 10:48
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Doctor Who
Вышел трейлер 13-го сезона "Доктора Кто" 26.07.2021
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 25.07.2021
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 25.07.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 26.07.2021
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 26.07.2021
У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры 26.07.2021
⧣ шпионские фильмы
Фото: kinopoisk.ru
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 11.07.2021
Автор "Кингсмана" снимет боевик со звездным актерским составом 09.07.2021
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 08.07.2021