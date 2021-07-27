Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась

Возможно, представление о фильме "Не время умирать", 25-й части "бондианы", мы так и будем всю жизнь составлять по трейлерам и тизерам.

Студия Universal опубликовала очередной короткий промо-ролик своего многострадального детища, которое должно было выйти ещё в апреле прошлого года, но было много раз перенесено из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Причём из-за этих постоянных откладываний картина частично устарела, так что её пришлось дорабатывать.

До сих пор считалось, что мировая премьера должна была состояться 29 сентября, а на следующий день была назначена премьера российская. Но в новом тизере мы видим, что выход фильма вернули на октябрь, причём без конкретной даты. И никто, конечно, не гарантирует, что это не последний сдвиг в расписании.

Зрители не скрывают своего недоверия, оставляя ехидные комментарии. Наиболее популярный - этот: "Глава отдела маркетинга такой: "Ладно ребята, давайте, ещё только один трейлер - и всё, обещаем".